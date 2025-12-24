Сняг в планините на Бъдни вечер и още повече за Коледа

През нощта срещу сряда над Западна и Южна България ще започнат валежи от дъжд и сняг, като сняг ще вали по високите полета на Западна и Северозападна България, Родопите и в Предбалкана. Това е прогнозата за празнич„ния ден на Meteo Balkans.

Ще има условия и за поледици над Северозападна България, Предбалкана и по-високите части на Софийска област. В ниските части на Дунавската равнина валежите ще бъдат от дъжд. В Централна Северна България ще се задържи мъгливо време. Минималните температури ще са между минус 2°С и плюс 2°С, а в Южна Централна България – малко по-високи, до 3–5°С.

През деня в сряда

валежите ще обхванат почти цялата страна. По високите полета на Западна България и в Предбалкана ще има и валежи от сняг, докато в останалата част ще вали дъжд. Вятърът в западните и централните райони ще се ориентира от изток и ще бъде предимно слаб. В Източна България и Дунавската равнина той ще се ориентира от североизток, като ще започне и понижение на температурите.

Заради очакваното застудяване през нощта срещу Коледа (25-и) дъждът в ниските части на Западна и Северозападна България ще премине в сняг. Очаква се усложняване на синоптичната обстановка над крайните северозападни райони, особено в Предбалкана.

Възможни селища без електрозахранване

Поради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа. В резултат отдалечени планински села в Стара планина, Рила и Пирин, както и в Централния и Северозападния Предбалкан, е възможно да останат без електрозахранване в дните около Коледа.

Времето в София

Около полунощ в сряда ще започнат валежи от дъжд, като по-високите полета на Софийска област за кратко ще преминат в суграшица. През деня в сряда ще вали дъжд, но до края на деня, заради очакваното понижение на температурите, валежите ще преминат в мокър сняг.

Очакваната снежна покривка ще зависи силно от надморската височина и ще бъде около 2–3 см в централните части на столицата, като в южните квартали ще е значително по-висока. Ще има условия и за заледявания.

Минималните температури ще са между минус 1°С и минус 2°С, а максималните – почти без дневен ход, до 1–3°С. Ще духа югоизточен вятър, който около обяд ще се ориентира от североизток.

В планините – избягвайте пътувания!

В планините времето ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, като по-значителни ще са в масивите на Южна, Западна и Централна България. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, а по проходите на Стара планина ще има условия за виелици и навявания, особено през нощта срещу 25 декември.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°С, а на 2000 метра – около минус 5°С.

По Черноморието

През деня ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. По-значителни ще са по Южното Черноморие, където ще има условия и за гръмотевична дейност. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 5° и 8°С. Температурата на морската вода е 8–10°С.

На Балканите

През следващите 24 часа полуостровът ще бъде под влияние на средиземноморски циклони, като времето ще остане променливо. Очаква се влошаване на синоптичната обстановка през следващите часове.