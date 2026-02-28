IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Банковите карти изместват парите в брой и в България

Все все по-често избягваме да плащаме в брой и в лекарските кабинети и болниците

28.02.2026 | 07:50 ч. 29

Банковите карти изместват парите в брой. Това показват данни на националния оператор за картови разплащания БОРИКА. Пред декември през системите са преминали 57,2 млн. картови трансакции – с 11% повече спрямо декември 2024 г.

Картовите плащания преобладават във всички сектори, включително и в таксиметровия бранш, сочат данните, цитирани от Bulgaria ON AIR.

Свързани статии

ПОС терминали в такситата

В големите таксиметрови компании шофьорите са задължени да разполагат с ПОС терминал в автомобилите.

"Свиква се много бързо. Иначе аз дори съм се презастраховал и в колата държа два ПОС терминала. Ако нещо се случи с единия, да съм в услуга на клиента. Така че не е проблем", сподели таксиметровият шофьор Кирил Кирилов.

Той разказа, че след приемането на еврото плащанията с карта в таксито му са се увеличили драстично. За сметка на тях обаче бакшишите намаляват.

"Много често му пиша коректно колко му е сумата на пос терминала и така отива. Който е свикнал да оставя бакшик, си оставя бакшиш. Всичко си е до човека", подчерта Кирилов.

И все пак бакшишът може да се доплаща към плащането с карта или на ръка.

"Един единствен случай имам, в който дори се смях. Един младеж ми плати с пръстен, вместо с карта. Бях потресен", не крие изненадата си таксиметровият шофьор. 

Пазаруване с банкова карта

Близо половината от всички плащания с карта през декември са направени в супермаркети и други търговски обекти. 

Погасяването на битови сметки с карта също се е увеличило - с 64% като брой трансакции и с цели 113% като обща стойност. 

Все все по-често избягваме да плащаме в брой и в лекарските кабинети и болниците. 

Годишен ръст на плащанията с карти се отчита и при развлеченията – посещаване на концерти и ресторанти. 

Някои хора обаче все още предпочитат да се разплащат в брой.

"По-независимо е - когато се плаща с карта има много повече проследимост. Но с карта е по-удобно", сподели клиент.

Друг е на мнение, че с карта много лесно се харчи и не се вижда как изчезват парите..

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кеш банкова карта статистика плащания
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem