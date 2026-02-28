Банковите карти изместват парите в брой и в България

Банковите карти изместват парите в брой. Това показват данни на националния оператор за картови разплащания БОРИКА. Пред декември през системите са преминали 57,2 млн. картови трансакции – с 11% повече спрямо декември 2024 г.

Картовите плащания преобладават във всички сектори, включително и в таксиметровия бранш, сочат данните, цитирани от Bulgaria ON AIR.

ПОС терминали в такситата

В големите таксиметрови компании шофьорите са задължени да разполагат с ПОС терминал в автомобилите.

"Свиква се много бързо. Иначе аз дори съм се презастраховал и в колата държа два ПОС терминала. Ако нещо се случи с единия, да съм в услуга на клиента. Така че не е проблем", сподели таксиметровият шофьор Кирил Кирилов.

Той разказа, че след приемането на еврото плащанията с карта в таксито му са се увеличили драстично. За сметка на тях обаче бакшишите намаляват.

"Много често му пиша коректно колко му е сумата на пос терминала и така отива. Който е свикнал да оставя бакшик, си оставя бакшиш. Всичко си е до човека", подчерта Кирилов.

И все пак бакшишът може да се доплаща към плащането с карта или на ръка.

"Един единствен случай имам, в който дори се смях. Един младеж ми плати с пръстен, вместо с карта. Бях потресен", не крие изненадата си таксиметровият шофьор.

Пазаруване с банкова карта

Близо половината от всички плащания с карта през декември са направени в супермаркети и други търговски обекти.

Погасяването на битови сметки с карта също се е увеличило - с 64% като брой трансакции и с цели 113% като обща стойност.

Все все по-често избягваме да плащаме в брой и в лекарските кабинети и болниците.

Годишен ръст на плащанията с карти се отчита и при развлеченията – посещаване на концерти и ресторанти.

Някои хора обаче все още предпочитат да се разплащат в брой.

"По-независимо е - когато се плаща с карта има много повече проследимост. Но с карта е по-удобно", сподели клиент.

Друг е на мнение, че с карта много лесно се харчи и не се вижда как изчезват парите..