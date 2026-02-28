Бил Клинтън за Епстийн: Не съм видял нищо и не съм направил нищо нередно

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън отрече да е извършил нарушения пред конгресна комисия по повод добре документираните му връзки с Джефри Епстийн, докато демократите се опитват да пренасочат вниманието към връзките на Доналд Тръмп с осъдения сексуален престъпник.

Клинтън фигурира на видно място в досиетата "Епстийн", но той настоява, че е прекъснал контактите си с него много преди осъждането му за сексуални престъпления през 2008 г., предаде АФП.

"Не съм видял нищо и не съм направил нищо нередно", заяви Клинтън в своето встъпително изявление, споделено в социалните мрежи.

Председателят на републиканската комисия на Камарата на представителите, разследваща Епстийн, Джеймс Комер, каза преди даването на показания от Бил Клинтън, че очаква с нетърпение да „зададе много въпроси“.

Но демократите в комисията повториха призива си Тръмп да бъде разпитан. "Да бъдем реалисти, говорим с грешния президент", каза членът на комисията от Демократическата партия Сухас Субраманям.

Клинтън не спомена Тръмп директно, но подчерта, че "никой не е над закона, дори президентите – особено президентите".

Споменаването в документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, не означава, че е извършено престъпление, а Клинтън не е обвинена в престъпление и не е обект на официално разследване.

Той следва примера на съпругата си, бившият държавен секретар Хилари Клинтън, която на 26 февруари даде показания и призова президента Тръмп – който, подобно на Бил Клинтън, имаше много връзки с Епстийн – да се яви пред комисията.

Законодателите трябва да разпитат Тръмп "директно под клетва за десетките хиляди пъти, в които се споменава в досиетата "Епстийн", настоя тя.

Разпитите се провеждат при закрити врати, а Бил Клинтън сравнява процедурата с "пародиен съд". Двойката призовава те да бъдат отворени и излъчвани по телевизията.

Разпитът е по-опасен за бившия президент, отколкото за съпругата му, тъй като той е признал, че е имал обширни взаимоотношения с Епстийн, но е заявил, че никога не е посещавал частния карибски остров на финансиста.

Епстийн се движеше в кръговете на богатите, известните и влиятелните хора по света и през 2008 г. беше осъден за склоняване към секс на момичета на възраст от 14 години. Той почина в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато беше подсъдим по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Смъртта му беше обявена за самоубийство.

Водената от републиканците Комисия за надзор на Камарата на представителите разследва лицата, свързани с Епстийн, в светлината на разкритията на Министерството на правосъдието за милиони нови документи, свързани с разследването срещу него.

Семейство Клинтън първоначално отхвърли призовките, с които им се нареждаше да свидетелстват, но влиятелната двойка от Демократическата партия се съгласи да го направи, след като републиканците от Камарата на представителите заплашиха да ги обвинят в неуважение към Конгреса.