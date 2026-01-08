IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Студ скова страната: Докога ще се задържи снегът?

Отговорите от синоптика от НИМХ Христо Христов в студиото на “Директно”

08.01.2026 | 21:19 ч. 19

От снощи заради обилни валежи няколко населени места са в бедствено положение. Придошли реки и залети площи. Власите предупредиха заради усложнената зимна обстановка шофьорите да не пътуват с автомобилите, освен ако това не се налага по спешност.

Обилните снеговалежи и заледявания на места, съчетани с бурен вятър, доведоха до затруднения в трафика и инциденти. Докога ще се задържи студеният фронт над страната, какви температури очакваме в следващите дни и каква снежна покривка? 

Отговорите от синоптика от НИМХ Христо Христов в студиото на “Директно”.

Вижте повече във видеото на Bulgaria ON AIR.

