Студ скова страната: Докога ще се задържи снегът?

От снощи заради обилни валежи няколко населени места са в бедствено положение. Придошли реки и залети площи. Власите предупредиха заради усложнената зимна обстановка шофьорите да не пътуват с автомобилите, освен ако това не се налага по спешност.

Обилните снеговалежи и заледявания на места, съчетани с бурен вятър, доведоха до затруднения в трафика и инциденти. Докога ще се задържи студеният фронт над страната, какви температури очакваме в следващите дни и каква снежна покривка?

Отговорите от синоптика от НИМХ Христо Христов в студиото на “Директно”.

Вижте повече във видеото на Bulgaria ON AIR.