Затопля се леко, валежи от дъжд и сняг

Днес на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони. В източната половина от страната валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София - около минус 2°. Утре в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират.

Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа

слаб до умерен вятър от юг-югоизток

но след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг в планините

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Дъжд по морето

Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат 7°-9°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.