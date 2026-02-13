Времето днес: валежи ще обхванат по-голямата част от страната

Днес ще бъде облачно. През деня валежи ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони, където е обявен жълт код в 10 области.

В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад. В повечето места минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, за София – около 2 градуса, максималните – между 5 и 10 градуса, за София – около 7 градуса, съобщиха от НИМХ.

В планините ще бъде облачно.

В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4 градуса, на 2000 метра – около минус 1 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8-9 градуса. Температурата на морската вода е 5-7 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.