Синоптик: Пролетта започва с чувствително захлаждане

До дни влизаме в месец март. Това е "женският" месец, за който се твърди, че е с най-бързо променящото се време.

На 20 март настъпва астрономическата пролет.

"На 19-21 март се очаква чувствително захлаждане с валежи от дъжд и сняг, истинската пролет малко ще закъснее, в сравнение с астрономическата", показва прогнозата на Петър Янков.

В студиото на "България сутрин" той призова шофьорите да бъдат внимателни, особено в сутрешните часове, когато все още има намалена видимост.

Оставащите дни от февруари ще предложат стабилно време, със слаби ветрове по планините, а уикендът ще е подходящ за любителите на зимните спортове. На височина 2300-2500 метра градусите ще бъдат минус 6-7, в по-ниските места около 1-2 над нулата, каза Янков.

"В началото на март ще има затопляне и привидно влизане в пролетни температури. До сряда температурите ще са 11-17 градуса, в четвъртък и петък се очаква захлаждане с превалявания в западните части, предимно от дъжд, в Рила и Пирин от мокър сняг. В Централна и Северна България и Добруджа валежи не се очакват", каза Янков.

Прогнозата за 3 и 8 март

На трети март се очаква повече слънце, следобед ще се заоблачи, по билото на Стара планина, на Бузлуджа температурите ще са около 1-2 градуса, валежи не се очакват. В население места ще има облачност с температури около и над 10 градуса.

Прогнозата за 8 март е за 15-20 градуса. Времето обаче бързо ще се променя.

"От 9 март с 5 градуса ще паднат температурите, на 10-11 март очакваме превалявания от дъжд и сняг", заяви синоптикът.

В ефира на Bulgaria ON AIR Петър Янков сподели народно вярване, според което ако през март има гръмотевици, а такива се очакват около 10-11, лятото ще бъде сухо.