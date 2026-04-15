Слънчево и още по-топло ще е днес, в планините дъжд

Днес ще преобладава слънчево време. показва прогнозата на НИМХ. По-съществени увеличения на облачността ще има над Южна България, където на места, главно в планините, ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще се задържи от изток-югоизток, в Дунавската равнина – от север-североизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°.

Значителна облачност в планините

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

Слънчево над Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.