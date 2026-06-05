Днес повече слънце, следобед пак ще превали и прегърми

Днес преди обяд дъждовете в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Ще има повече слънчеви часове.
Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 24°, за София - около 26°.
Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.
Дъжд и гръмотевици в планините
Над планините след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.
Облачно по морето
Над Черноморието
преди обяд облачността ще е значителна, а в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.