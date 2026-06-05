Днес повече слънце, следобед пак ще превали и прегърми

Днес преди обяд дъждовете в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Ще има повече слънчеви часове.

Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 24°, за София - около 26°.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд и гръмотевици в планините

Над планините след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

Облачно по морето

Над Черноморието

преди обяд облачността ще е значителна, а в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.