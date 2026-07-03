Различен петък - слънце, жега, бури и градушки

Петъчния ден ще премине под знака на динамично и неустойчиво време. След сравнително спокойните сутрешни часове атмосферата бързо ще се активизира, а в много райони на страната ще се развиват мощни купесто-дъждовни облаци, които ще доведат до краткотрайни, но на места интензивни валежи и гръмотевични бури.

Най-голяма е вероятността за по-сериозни промени

в Западна, Централна Северна и Югоизточна България, където на отделни места се очакват значителни количества валеж за кратък период от време. Не са изключени локални градушки, както и силни пориви на вятъра около гръмотевичните клетки.

През деня ще духа слаб, а в северозападните райони временно умерен вятър от запад-северозапад. С него ще проникне малко по-хладен въздух, но въпреки това температурите ще останат типично летни. Максималните стойности в страната ще бъдат между 27° и 33°C.

В София краткотраен дъжд

За столицата се очаква променлива облачност с развитие на купесто-дъждовни облаци още около обяд. Следобед и привечер има висока вероятност за краткотраен дъжд, гръмотевична буря и временно усилване на вятъра. Максималната температура ще достигне около 26°C, което е малко по-ниско спрямо останалата част от страната заради проникващия по-хладен въздух.

В планините бури и гръмотевици

Планинските райони ще бъдат сред местата с най-активна гръмотевична дейност. Още преди обяд ще започне развитие на мощна купесто-дъждовна облачност, а следобед на много места ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и локално значителни количества дъжд. Туристите трябва да планират внимателно преходите си, тъй като условията ще се влошават бързо.

Максималните температури ще бъдат около 21°C на 1200 метра и около 14°C на 2000 метра.

По Черноморието ще превали следобед

По Българското Черноморие денят ще започне с повече слънчеви часове, но следобед облачността ще се увеличи. На много места се очакват краткотрайни превалявания и гръмотевични бури, като на отделни места валежите могат да бъдат по-интензивни.

Температурите по крайбрежието ще останат приятни – между 27° и 31°C, а морската вода ще бъде с температура 24–26°C. Морето ще остане сравнително спокойно с вълнение около 1–2 бала, което ще създава добри условия за плаж през първата половина на деня.