Слънчево ще е утре, с максимални температури между 25° и 30°

През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици; има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България – от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони – до 32°-33°, в София – около 26°.

Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозапад вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините и котловините ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. (НИМХ)