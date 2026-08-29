BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 12

Времето днес: Жега до 35 градуса, привечер ще се заоблачи

В София температурите ще са около 32 градуса

29.08.2026 | 06:56 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

С прохлада започва съботния ден. Ще бъде предимно слънчево, а след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. 

По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30° и 35°, в североизточните райони малко по-ниски, в София - около 32°.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали слабо. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие и на места там ще превалява слабо. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. 

Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното крайбрежие, до около 4 по южното.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

време прогноза събота жега облаци без валежи
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem