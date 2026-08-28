Днес захлажда, дъжд и гръмотевици на места

През деня значителна облачност ще се задържи над Дунавската равнина и централните части на страната. На места в Централна и Югоизточна България ще превали дъжд, като в централните южни райони са възможни и краткотрайни гръмотевични бури.

Над Североизточна България

облачността ще намалява още от сутринта

и там постепенно ще се установи предимно слънчево време. Следобед слънчеви часове ще има и над югоизточните райони.

В Югозападна България времето ще остане предимно слънчево през целия ден. Там температурите ще се задържат по-високи и ще достигнат около 35°.

Ще духа умерен север-североизточен вятър, който в източните райони временно ще се усилва. Именно вятърът ще бъде основният фактор за усещането за по-хладно време в Северна и Източна България.

Максималните температури ще бъдат между 24° и 28° в северните и източните райони, докато в Югозападна България ще достигат до около 35°.

В София предимно слънчево

В столицата в петък ще бъде предимно слънчево, като през деня са възможни временни увеличения на облачността. Валежи не се очакват или вероятността за тях ще бъде ниска.

Температурата в София ще се повиши до около 30°, но северният вятър и по-сухият въздух ще създават усещане за по-умерено лятно време в сравнение с най-горещите дни.

Сутринта ще бъде сравнително свежо, а през следобедните часове ще преобладава слънчево време. Контрастът между температурите в София и тези в Северна и Източна България ще бъде отчетлив – докато там ще се усеща нахлуването на по-хладния въздух, в столицата и Югозападна България ще остане по-топло.

В планините облачно, слаб дъжд

По-значителна облачност ще има над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Над Родопите ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще доведе до краткотрайни валежи и гръмотевична дейност.

По-подходящо за планински преходи ще бъде времето над планинските масиви на Югозападна България, където ще преобладава слънчево време.

Вятърът ще бъде умерен, а по най-високите части – силен, от север-северозапад. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 21°C, а на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието дъжд до обед

По Черноморието в петък преди обяд ще има по-значителна облачност. По южното крайбрежие на места ще превали дъжд, но следобед облачността ще намалее и ще се установи предимно слънчево време.

Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°.

Морската вода остава сравнително топла – около 24°–25°. Вълнението ще бъде около 3 бала, поради което условията за къпане ще са добри, но морето ще бъде по-неспокойно, особено при усилване на северния вятър.