Хладен въздух, силен вятър и валежи: Какво време ни чака утре?

През нощта облачността временно ще намалее, но от североизток отново ще започне да се увеличава. До сутринта по-значителна облачност ще има над северните и източните райони, съобщават от НИМХ.

Около и след полунощ на отделни места в Източна и Централна България ще превали дъжд. В Източна и Северна България ще духа умерен вятър от север-североизток.

Утре идва по-хладен въздух

През деня от североизток ще нахлува по-хладен въздух.

Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони. На места в Централна и Югоизточна България ще превали, а в централните южни части са възможни и гръмотевици.

В Североизточна България още сутринта облачността ще намалява и ще се установява слънчево време. Следобед слънцето ще се покаже и в югоизточните райони.

В Югозападна България през целия ден ще остане слънчево.

Ще духа умерен, а в източните райони временно и силен вятър от север-североизток.

Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, а в Югозападна България ще достигат до 34. В София се очакват около 29 градуса.

Дъжд и гръмотевици в част от планините

Повече облаци ще има над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява.

Над Родопите ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици.

Предимно слънчево ще бъде над планинските масиви в Югозападна България.

Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра - около 14.

Слънце по морето следобед

По Черноморието повече облаци ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие се очакват и валежи.

Следобед времето ще стане слънчево.

Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса.

Морската вода е 25-26 градуса, а вълнението ще бъде около 3 бала.