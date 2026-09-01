До 36 градуса днес, но с бури и градушки на запад

Днес времето ще бъде предимно слънчево, но в Западна и Централна България атмосферата ще остане неустойчива.

На места ще се развива купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

Ще духа до умерен северозападен вятър, а в Източна България - североизточен.

Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София - около 32.

Бури следобед в планините

В планините ще преобладава слънчево време, но около и след обяд над масивите в западната половина на страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще духа до умерен север-северозападен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра - около 17.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще са между 27 и 28 градуса.

Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението ще бъде около 3 бала.