Времето утре: Слънчево, градусите се покачват до 24

През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много места временно ще стихне, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Минималните температури ще бъдат между 5°-10°, по Черноморието – 11°-13°, а на места в котловините и високите полета главно в Западна и Централна България между 1° и 3° и там на отделни места ще се образува слаба слана. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19° и 24°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северозапад, след обяд – от югоизток-юг. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините още преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. В петък валежи ще има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота - от север-североизток. Хладно време с минимални температури предимно между 7° и 12°, максимални между 16° и 21°, в петък в югоизточните райони все още до около 25°.