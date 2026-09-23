40 души са евакуирани заради пожара край Михилци

Общо 40 души са евакуирани от вилна зона "Отдих" край пловдивското село Песнопой заради разрастващия се пожар в района на Михилци. Пострадали няма, съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев.

Огънят все още не е овладян, а на място са мобилизирани всички налични сили и техника. В гасенето участват 16 екипа на пожарната и два хеликоптера на Военновъздушните сили.

В операцията са включени и всички районни управления на МВР в засегнатата зона. Над 100 служители на вътрешното министерство участват в евакуацията, като извеждането на хора от застрашените места продължава.

Към района на пожара пътуват областният управител Георги Янев, директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов и директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" старши комисар Васил Димов.

"Прави се всичко възможно за ограничаване на огъня и за гарантиране на безопасността на хората. На терен са мобилизирани всички необходими сили и техника", заяви Янев.

Той призова хората в района да изпълняват стриктно указанията на полицията и пожарната, да не възпрепятстват евакуацията и да не пречат на работата на екипите.

Заради усложнената обстановка около пожара край Михилци и Песнопой е задействана и системата BG-Alert за предупреждение на населението, съобщава БТА.