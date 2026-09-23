Твърдение и факт: Кои са лъжите, които Тръмп изрече пред ООН?

Президентът Доналд Тръмп направи множество неверни и подвеждащи твърдения по време на речта си пред Общото събрание на ООН във вторник, като много от тях е повтарял често през втория си мандат в Белия дом.

Те засягаха теми като доставките на боеприпаси за САЩ, конфискациите на наркотици, петрола и икономиката.

Ето по-подробен поглед върху фактите.

ТВЪРДЕНИЕ: "Разполагаме с повече боеприпаси, отколкото изобщо бихме могли да си представим, че ще използваме, и ги произвеждаме в обеми, каквито никога досега не сме достигали."

ФАКТИТЕ: Публикувани доклади и експерти опровергават това твърдение. Запасите от оръжия намаляват според представители на американските въоръжени сили, НАТО и Близкия изток, а според експерти по отбраната ще са необходими години, докато американските военни изпълнители възстановят наличностите от крилати ракети Tomahawk, както и от ракети-прехващачи Patriot и THAAD.

През август представители заявиха пред Associated Press, че американските въоръжени сили изпитват недостиг, определян като "повече от критичен", на модерни ракети-прехващачи в Европа - ситуация, породена до голяма степен от конфликта на президента Доналд Тръмп с Иран, което поражда опасения относно уязвимостта на страните от НАТО при евентуална руска атака.

Представител на американското министерство на отбраната заяви, че най-тревожният недостиг засяга ракетите-прехващачи "Пейтриът", които могат да свалят високоскоростните руски балистични ракети. Представител на НАТО потвърди, че наличностите от ракети "Пейтриът" сред американските сили и тези на НАТО в Европа са ниски. И двамата говориха при условие за анонимност, за да обсъдят чувствителни военни въпроси.

"Съединените щати разполагат с достатъчно боеприпаси за всеки вероятен сценарий във войната с Иран, но изчерпаните запаси създават прозорец на уязвимост за евентуален конфликт в Западната част на Тихия океан", се посочва в доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания от май. "Времето, необходимо за възстановяване на тези запаси, се превърна в сериозен повод за безпокойство."

ТВЪРДЕНИЕ: "Ако съберем данните за САЩ и Венецуела, разполагаме с повече от 60% от световния петрол."

ФАКТИТЕ: Сметките на Тръмп не излизат. В рамките на сделка, обявена в края на август, САЩ сключиха споразумение за съвместно предприятие, което им осигурява права за срок от 100 години върху 17 петролни находища във Венецуела с доказани запаси от 65 милиарда барела петрол. Смята се, че страната притежава общи запаси от суров петрол в размер на над 303 милиарда барела.

Сделката значително увеличи доказаните петролни запаси на САЩ - с 46 милиарда барела. Експертите обаче отбелязват, че поради сериозното влошаване на състоянието на енергийната инфраструктура във Венецуела ще са необходими години, преди новите инвестиции да доведат до съществено увеличение на добива на петрол.

Дори и този проблем да не съществуваше и се използваха най-високите оценки, общите ресурси биха съставлявали едва около 22% от световните петролни запаси, възлизащи на близо 1,6 трилиона барела.

През 2025 г. световният добив на суров петрол е бил малко над 27 милиарда барела, сочат данните от Статистическия бюлетин на ОПЕК за 2026 г. През същата година САЩ са добили близо 5 милиарда барела суров петрол, а Венецуела - 394 милиона барела. Общо двете страни са осигурили близо 19,6% от световния добив на суров петрол.

ТВЪРДЕНИЕ: "САЩ са извършили десетки удари по плавателни съдове на наркокартели, унищожавайки 97% от наркотиците, превозвани по море и океан."

ФАКТИТЕ: През последните месеци Тръмп е правил подобни изявления, като е посочвал различни проценти. Експертите обаче твърдят, че точната цифра не може да бъде установена, тъй като е невъзможно да се определи какво количество наркотици остава незаловено.

Когато през април беше поискана информация за източника на статистическите данни на Тръмп - след като той заяви в публикация в социалната мрежа Truth Social, че са спрени 98,2% от наркотиците, пренасяни контрабандно по тези маршрути - Белият дом препрати агенция Associated Press към данните на Службата за митници и гранична охрана относно конфискуваните наркотици. Данните показват, че конфискуваните количества наркотици в крайбрежните и вътрешните води (включително откритите и крайбрежните морски зони) са били с 98,2% по-малко през ноември 2025 г. в сравнение с юли 2025 г. Това обаче не отразява общия обем на трафика на наркотици, а представлява моментна снимка за два конкретни месеца, а не обща тенденция.

"Данните за конфискуваните наркотици отразяват дейността по пресичане на трафика, а не реалния му обем", заяви по онова време пред AP Деса Берген-Чико, професор по обществено здраве в университета "Сиракюз", която изследва трафика на наркотици. "Както отбелязват изследователите в областта на политиките за наркотиците, никой не знае какви количества остават незаловени, а промените в данните за конфискациите са недостатъчни, за да се правят категорични изводи за резултатите от дадена политика."

Под "дейност по пресичане на трафика" се разбира предотвратяването на възможността незаконните наркотици да достигнат до крайната си цел.

ТВЪРДЕНИЕ: "Днес работят много повече американци, отколкото когато и да било преди."

ФАКТИТЕ: Вярно е, че "днес работят много повече американци, отколкото когато и да било преди", но твърдението се нуждае от контекст: Икономиката генерира нови работни места през повечето месеци, поради което броят на заетите в САЩ постоянно достига нови върхове. Заетостта в САЩ е нараствала през 65 от последните 80 години.

ТВЪРДЕНИЕ: "Откакто встъпих в длъжност, създадохме над 1 милион нови работни места в частния сектор."

ФАКТИТЕ: САЩ са добавили 807 000 работни места от началото на втората администрация на Тръмп - цифра, близка до заявения от него 1 милион. Въпреки това, от историческа гледна точка, това не е особено голям ръст.

ТВЪРДЕНИЕ: "Откакто встъпих в длъжност, за мен е огромна чест, че сложих край на осем войни."

ФАКТИТЕ: Макар Тръмп да е съдействал за посредничество в отношенията между редица държави, приносът му не е толкова еднозначен, колкото той го представя. В поне два от случаите, за които си приписва заслугата за постигане на мир, всъщност не е имало войни, които да бъдат прекратени. Освен това той е инициатор на продължаващия конфликт между САЩ и Иран.

ТВЪРДЕНИЕ: "Осигурихме ангажименти за нови инвестиции на стойност 21 трилиона долара от целия свят."

ФАКТИТЕ: Цифрата от 21 трилиона долара изглежда преувеличена и силно спекулативна; тя далеч надхвърля реалния обем на вътрешните и чуждестранните инвестиции в САЩ. На уебсайта на Белия дом е посочена много по-ниска сума - 11,2 трилиона долара, като в нея вероятно са включени инвестиционни ангажименти, поети по време на администрацията на Байдън.