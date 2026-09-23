Баща се призна за виновен след смъртта на сина си в Кипър

Мъж, изправен пред съд в Кипър след смъртта на сина си, се призна за виновен и може да получи до четири години затвор.

Фостър промени първоначалната си позиция по време на кратко, едва триминутно заседание в Окръжния съд в Пафос. В залата с него били и възрастните му родители. Присъдата ще бъде произнесена на 5 октомври, съобщава People.

След заседанието адвокатът му Александрос Александру обясни, че решението е взето, след като Фостър обмислил как един дълъг процес би се отразил както на него, така и на семейството му.

По думите на защитника, ако беше продължил да твърди, че е невинен, това щяло да означава продължително дело и повторно изправяне пред снимки и доказателства, които биха били изключително тежки за него и близките му.

"Снощи той реши да се признае за виновен, за да сложи край на тази история, да понесе каквото наказание му бъде наложено и след това да се върне при семейството си. Това е най-важното за него - да бъде до тях, да ги подкрепя, да скърби с тях и да преминат през всичко заедно", заяви Александру.

Адвокатът описа клиента си като "баща, попаднал в изключително тежка ситуация".

Защитата ще поиска съдът да вземе предвид и предишни сходни случаи, при които подсъдимите са получавали глоба или условна присъда.

Александру ще настоява и ограниченията за пътуване на Фостър да бъдат отменени, за да може той да се върне при съпругата си и 5-годишната им дъщеря във Великобритания, докато чака присъдата си.

По-рано съдът вече му е разрешил временно да напусне Кипър, за да присъства на погребението на сина си.

People е потърсила за коментар както адвоката Александрос Александру, така и главния прокурор на Кипър Георгиос Савидис, но към момента на публикуването не е получила отговор.