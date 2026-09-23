60 нови спътника за година: Русия доближава границата от 400 космически апарата

Спътниковата група на Русия е нараснала до близо 400 космически апарата, съобщи шефът на "Роскосмос" Дмитрий Баканов на премиера Михаил Мишустин по време на среща тази седмица, като само през 2026 г. ще бъдат изстреляни около 60 спътника.

Пресслужбата на руското правителство оповести тези данни като част от по-широка информация за дейността на държавната космическа корпорация.

Баканов заяви, че през октомври от космодрума "Восточний" е планирано изстрелването на два частно произведени оптико-електронни спътника за наблюдение на Земята, които ще се присъединят към групата, която според "Роскосмос" вече може да заснема повърхността на планетата по всяко време на денонощието. Руското правителство не посочи имената на компаниите, произвеждащи тези спътници, нито разкри техническите им характеристики, пише Defence.

На същата среща Мишустин описа космическите изследвания като приоритетна област, която дава тласък на нови идеи в сфери като икономиката, инженерството и науката в по-широк смисъл.

Според съобщението на правителството министърът на икономическото развитие Максим Решетников и Баканов обсъдиха също така националната космическа програма на Русия и по-широките планове за развитие на отрасъла.

"Роскосмос" отделно изброи няколко важни събития от третото тримесечие на 2026 г.

Агенцията изстреля хидрометеорологичен спътник, който предава данни за облачността и атмосферните условия. Тя работи и по конфигурация от ново поколение за спътниковата навигационна система „ГЛОНАСС“ – руският отговор на GPS, която според "Роскосмос" ще подобри точността на навигацията от 8 метра до 2,8 метра до 2027 г.

През тримесечието се състоя и първият старт на ракетата "Союз-5" – ракета-носител от среден клас, която според "Роскосмос" е оборудвана с най-мощния в света ракетен двигател на течно гориво – RD-171MV. Този двигател, произведен от НПО "Енергомаш", развива тяга от около 740 тона на морското равнище и може да изведе до 18,5 тона в ниска околоземна орбита. Ракетата излетя от космодрума "Байконур" на 30 април като част от съвместна руско-казахстанска програма, наречена "Байтерек", отбелязвайки първия полет от серия тестови изстрелвания за новото поколение ракети.

"Роскосмос" също така заяви, че през тримесечието е съставила това, което описва като най-подробната досега рентгенова карта на Вселената, въпреки че агенцията не разкри допълнителни подробности относно инструмента или проучването, стоящи зад това твърдение.

Развитието на руската спътникова програма през тази година върви успоредно с отделен, дълго отлаган проект за изграждане на национална широколентова спътникова констелация, наречена "Рассвет", предназначена да се конкурира със Starlink на SpaceX. Този проект остава с много по-малък мащаб, като до септември 2026 г. се предвижда изстрелването на около 32 серийни спътника, а дългосрочната цел е над 900 до 2035 г. "Роскосмос' не е уточнил дали цифрата от 400 спътника, обявена в сряда, включва космическите апарати от "Рассвет" или руските военни спътници, които агенцията не посочва отделно в публичните си изявления.