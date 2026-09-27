Времето днес: Слънчево в Западна България, а в Източна - дъжд

Жълт код за силно морско вълнение е обявен за цялото Черноморие в неделя, 27 септември. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, а вятърът от североизток ще бъде умерен и временно силен.

Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста облачност след пладне. По-значителна облачност ще се задържи над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали. Повече валежи се очакват в крайните югоизточни райони.

Вятърът ще бъде до умерен от североизток, а в източните и на места в крайните южни райони временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, а в София - около 19 градуса.

Над планините ще бъде предимно облачно. На отделни места в масивите от западната половина на страната ще превали слаб дъжд, а в Странджа валежите ще са на повече места и по-значителни. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток, особено в Източна Стара планина, Източните Родопи и Странджа. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, а на 2000 метра - около 4 градуса.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд на места. Повече като количество се очакват в крайните южни части на крайбрежието. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса, колкото е и температурата на морската вода.