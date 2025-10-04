Дамите в таксиметровия бранш стават все повече в последните години. Това каза в предаването Money.bg изпълнителният директор на Yellow taxi Калин Кокошаров.

"Дамите в тази професия понякога са по-добри, защото карат много по-внимателно", отчете той.

Кокошаров разказа за школата за таксиметрови водачи, която компанията организира.

"Школата е нещо, което се появи в момента, в който имаше нужда, от гледна точка на това да дадем ценз и квалификация на таксиметровите шофьори. Професията се развива с годините. За да бъдеш в днешно време таксиметров шофьор, не е достатъчно само да въртиш волана. Трябва да си IT подготвен, да имаш банкова сметка, да работиш с ПОС терминали, да работиш с дигитални канали за поръчки и всичко това налага по-голямо обучение", каза още той пред Bulgaria ON AIR.

Освен това изискванията за изпит пред ДАИ и психологически тест се оказват висок камък за прескачане за някои бъдещи таксиметрови шофьори, каза специалистът.

"Затова решихме, че е изключително важно в този нелек път приятел да ти подаде ръка и да ти покаже пътя, през който трябва да минеш", посочи Кокошаров.