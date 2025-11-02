Инцидент на пътя край Елисейна прати трима мотористи в болница

Трима мотористи са настанени в болница в София след катастрофа край село Елисейна, станала на 1 ноември, съобщават в дневния бюлетин от Областната дирекция на МВР - Враца. Водачите са с множество травми и фрактури по телата си и са транспортирани в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов".

Катастрофата е станала около 15:28 часа на път II-16 след тунела на село Елисейна, в посока Лъкатник, уточняват в бюлетина от областната полиция. Мотоциклет "Сузуки", управляван от 26-годишен мъж от Перник навлязъл в насрещното движение при десен завой и се блъснал почти челно с движещите се един след друг два мотора, посочват от полицията. Единият е бил управляван от 27-годишен водач, а вторият от 32-годишен мъж. И двамата са от София.

Водачите и на трите мотоциклета са дали отрицателни проби за алкохол, уточняват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство. / БТА