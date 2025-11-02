IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Инцидент на пътя край Елисейна прати трима мотористи в болница

Водачите и на трите мотоциклета са дали отрицателни проби за алкохол

02.11.2025 | 15:44 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Трима мотористи са настанени в болница в София след катастрофа край село Елисейна, станала на 1 ноември, съобщават в дневния бюлетин от Областната дирекция на МВР - Враца. Водачите са с множество травми и фрактури по телата си и са транспортирани в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов".

Катастрофата е станала около 15:28 часа на път II-16 след тунела на село Елисейна, в посока Лъкатник, уточняват в бюлетина от областната полиция. Мотоциклет "Сузуки", управляван от 26-годишен мъж от Перник навлязъл в насрещното движение при десен завой и се блъснал почти челно с движещите се един след друг два мотора, посочват от полицията. Единият е бил управляван от 27-годишен водач, а вторият от 32-годишен мъж. И двамата са от София. 

Свързани статии

Водачите и на трите мотоциклета са дали отрицателни проби за алкохол, уточняват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Сузуки моторист Елисейна болница полиция
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem