Наталия Киселова: Улицата не може да замени парламентарната трибуна

Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред и винаги е имало гласове, които да призовават за това. Имаше цели, които правителството си постави, има и други, които в момента гони. Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван, заяви за БНТ Наталия Киселова от "БСП - Обединена левица".

По думите ѝ в момента целите са по-краткосрочни с оглед на разгарящите се извън Народното събрание протест и шум.

"Вотът на недоверие ще даде възможност на правителството да покаже определени постижения от една страна и от друга да бъдат критикувани мотивите, в които има въпроси, за които да се обвинява това правителство е неправилно", коментира Наталия Киселова.

По думите ѝ, улицата не може да замени парламентарната трибуна.

Относно референдума на президента Румен Радев за влизането ни в еврозоната тя уточни:

„Това е въпрос, който беше затворен на 8 юли, когато беше окончателно затворена процедурата за еврозоната. Най-късната дата за такъв референдум беше 28 февруари.”