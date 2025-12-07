В навечерието на празника на студентите - 8 декември, в неделното издание на "България сутрин" ви срещаме с Ванеса Филипова.

Тя е пример за това, че може да се намери баланс във всичко - знае какво е да помагаш и да отстояваш правата на хората. Тя е "Студент на годината" в категорията "Доброволец".

"Идеята за доброволчеството се роди, когато бях в училище в шести клас. Оттогава започнах с благотворителни базари, за да може да подпомагаме различни деца, които са болни. Преминах през различни неправителствени организации. От пети клас знаех, че искам да уча право и това беше възможният начин, по който да упражнявам правата си", каза Филипова в ефира на Bulgaria ON AIR.

За нея зад думата "доброволец" не се крие просто да направиш само благотворително събитие, или да дариш определена сума по празниците.

"Трябва да имаш онази добродетел, да бъдеш ангажиран с някой друг, а не само със себе си. Трябва да бъде апатичен, а не егоистичен. Всичко това изисква много време и голяма отдаденост, особено когато се занимаваш с различни каузи в различни посоки. Засега съумявам да се справям и с това, и с обучението, колкото и да е трудно правото", допълни студентката.

По думите ѝ преподавателите в УНСС са "изключително разбрани и подкрепящи".

"Повечето ми каузи са свързани с децата. Първо проучвам и правя анализ дали наистина имат нужда. Имам и горчив опит. Бях в девети клас, когато събирахме пари за едно болно дете. Оказа се, че тази болест няма как да се излекува, защото е генетична. Събрахме пари, но впоследствие майката си купи джип, направиха си ремонт, имаше доста солидна кампания", разкри Ванеса Филипова.

Тя е на мнение, че проблемът със Закона за доброволчеството продължава да е голям.