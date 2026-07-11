От документи до тежки кризи: За какво българите в чужбина търсят помощ от консулите ни

В чужбина има над два милиона български граждани - постоянно пребиваващи. Това показват неофициални данни, цитирани в ефира на "Големите последици" от Петя Павлова - началник на отдел "Административно обслужване на граждани" в дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи.

Тя обясни за какво най-често българи в чужбина търсят услугите на МВнР.

"Общностите ни зад граница не са хомогенни - има много добре интегрирани български граждани с професии, има сезонни работници, туристи. Нашата дейност е много разнородна и обхваща огромен брой услуги и съдействие - от тривиалните като издаване на свидетелство за съдимост за работа до много тежки случаи с трафик на хора, отнети деца от родителите им зад граница и много други", даде пример експертът от МВнР пред Bulgaria ON AIR.

Тя препоръча на хората, които тръгват на път, да се информират предварително.

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"Да се информират от сайта на Министерството на външните работи, тъй като се стремим да поддържаме актуална информация. Да прочетат полезни съвети - там пише какво съдействие може да им окаже консулът и отделно съвети по държави, които сме обновявали във времето. Да разчитат на нашите колеги зад граница - често хората са преднамерени, а не бива да е така, защото тази работа я вършим с много голямо желание и сме готови да окажем съдействие в най-трудните за тях мигове", обобщи Павлова.