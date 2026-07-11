След десетилетия пред екрана: Почина журналистът Дермот Мърнаган

На 68-годишна възраст почина Дермот Мърнаган, един от най-известните водещи на новини във Великобритания, съобщава Sky News, позовавайки се на изявление на семейството на журналиста.
"Той почина спокойно, заобиколен от семейството си", се казва в изявлението.
Dermot Murnaghan, former TV presenter and long-time Sky News anchor, has died. Murnaghan, 68, was an anchor for Sky News for 15 years until 2023. Before that, he presented for Channel 4, ITV and the BBC, and was loved for hosting the quiz show Eggheads.https://t.co/6Lt68kUFjy pic.twitter.com/DjxXQwNE4a— Sky News (@SkyNews) July 11, 2026
Смъртта на водещия на новините беше обявена на 11 юли. Според източник, Мърнаган е бил диагностициран с рак на простатата през 2024 г. Журналистът е бил водещ на 24-часовия новинарски канал Sky News. По време на кариерата си е работил и за CNBC Europe, ITV и BBC.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.