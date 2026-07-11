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След десетилетия пред екрана: Почина журналистът Дермот Мърнаган

Работил е и за CNBC Europe, ITV и BBC

11.07.2026 | 19:30 ч. 0
Снимка: Х

Снимка: Х

На 68-годишна възраст почина Дермот Мърнаган, един от най-известните водещи на новини във Великобритания, съобщава Sky News, позовавайки се на изявление на семейството на журналиста.

"Той почина спокойно, заобиколен от семейството си", се казва в изявлението.

Смъртта на водещия на новините беше обявена на 11 юли. Според източник, Мърнаган е бил диагностициран с рак на простатата през 2024 г. Журналистът е бил водещ на 24-часовия новинарски канал Sky News. По време на кариерата си е работил и за CNBC Europe, ITV и BBC.

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