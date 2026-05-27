Цените на пшеница и олио в света са нагоре, у нас недостиг няма да има

"В световен мащаб има засилено търсене на пшеница. В световен мащаб имаме 5-6% по-слабо производство на пшеница, главо в САЩ и Австралия. В България се очаква да имаме добра реколта, запасите от миналата година са добри", заяви изпълнителният директор на Софийската стокова борса Васил Симов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му има чувствително поскъпване на пшеницата и един тон вече струва 250 долара. Само преди година в САЩ цената е била под 200 долара за тон.

"Недостигът на пшеница в световен мащаб бута цените нагоре.

Индия и Китай изпитват недостиг и купуват огромни количества от всички пазари", обърна внимание гостът в "България сутрин".

Симов подчерта, че при нас няма опасност от недостиг на пшеница,

но цените вървят нагоре и ще бъдат по-високи в сравнение с миналата година по това време.

"Очакваната реколта е около 6 млн. тона, за изхранване на населението и фуражи са необходими не повече от 2 тона. Износ ще има, излишно е продукцията да застоява в България", посочи той.

Събеседникът уточни, че е трудно да се прогнозира цената на пшеницата. Тя ще стане ясна след жътвата и прибирането на реколтата, но може поскъпването ѝ да достигне 20%. Цената зависи и от качеството на пшеницата.

Царевицата е по-масова култура от пшеницата, а там пазарът е по-спокоен, стана ясно от думите на директора на Софийската стокова борса.

По-високи са цените в Европа, около 250 долара за тон, докато в САЩ почти няма разлика в цената преди година и сега - около 180 долара за тон.

Цените на слънчогледа, съответно на олиото, също вървят нагоре.

Русия е най-голямата производителка на слънчоглед в света, там реколтата е слаба и цената е около 720 долара на тон, съобщи Симов.

Цената на олиото от около година непрекъснато се покачва, то е поскъпнало с около 25% за година. От реколтата не само в България, но и в Русия, зависи накъде ще тръгне цената на олиото.

Захарта обаче непрекъснато поевтинява и тенденцията е надолу за последната една година. Основният фактор е по-слабото потребление на захар - и сурова, и рафинирана. Въпреки това, захар продължава да се произвежда в големи обеми.

При петрола всичко върви плавно до започване на военните действия в Персийския залив, припомни Симов и изтъкна, че петролният пазар не е бил засегнат от войната в Украйна.

Цената достигна 140 долара за барел, след което се успокои до около 105 долара. Това се отразява на цените на дизела и бензина.

Ако конфликтът бъде прекратен, очаква се за около седмица петролът да се върне на обичайните си по-ниски цени

от около 70 долара за барел. За нормализиране на цените на дизела и бензина ще трябва повече време - няколко седмици, стана ясно от думите на експерта.

"Не вярвам, че този конфликт ще продължи дълго. Не че ще се стигне до стискане на ръце. Конфликтът продължава, но цените стоят около 105-110 долара за барел. Като че ли всички свикнаха с тази цена. Няма да може толкова дълго цените да растат, тъй като има алтернативни доставки в световен мащаб. И ние успяваме да се снабдим за рафинерията в Бургас", заключи Васил Симов.