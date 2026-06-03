Сашо Кадиев и Ивелина опитвали за бебе година и половина, знакът - в кафето на Катето Евро

"Тя е най-вълшебното момиче, което познавам. Обичам я с цялото си сърце. И съм щастлив, че и тя ме обича." Това написа преди дни Александър Кадиев за любимата си Ивелина Чоева. Малко след това двамата съобщиха новината, че очакват първото си дете.

По този повод двойката гостува в bTV - в студиото, в което всъщност започва тяхната история. Двамата си спомниха, че първата им среща е била именно там.

"Беше септември 2019 г., а тя беше моя гостенка", разказа Сашо.

Пътят към мечтаното дете

Сашо разказа, че с Ивелина са правили опити за бебе повече от година и половина. Двамата минали през много изследвания, които показали, че са напълно здрави.

"Направихме много изследвания, оказа се, че сме напълно здрави, но явно стресът ни повлия", сподели водещият.

По думите му детето дошло именно когато двамата спрели да се фиксират толкова върху темата.

Кадиев разказа и любопитна история от пътуването им до Торино. Двамата били в един от големите католически храмове в града и вече си тръгвали, когато Ивелина го попитала дали се е помолил за дете.

"Тръгваме си, вече затварят портите зад нас и тя ме пита: "Помоли ли се за дете?" И аз казах: "Забравих за дете." Молих се за здраве. А тя се беше молила само за дете", разказа Сашо.

Тогава той се върнал към фасадата на храма и решил да се помоли отново.

"Заставам отстрани на фасадата на катедралата, слагам си ръката, затварям очи и казвам: "Господи, моля те, дари ни с дете." Докато изричам това, усещам как някаква сила, някаква енергия затопля дланта ръката ми", спомни си той.

След това, по думите му, отишъл при Ивелина и символично пренесъл тази енергия към нея.

"Взимам я така, все едно взимам енергията, тръгвам към Ивчето, която седи отпред. И минавам и слагам ръката на детеродния орган, слагам енергията на Господ. Аз директно набутвам енергията на Господ, смейте се, ама набутвам енергията на Господ, тя влиза в нея, Господ фактически влиза в нея. Да не богохулстваме, но все пак вкарвам енергията наистина. И казвам: "Господи, моля те, дай ни плода." И това беше", разказа Кадиев.

Ивелина не скри колко шокирана е била от това негово действие и тогава му казала веднага да спре да я пипа така, защото се намират пред църква.

На следващия ден, 16 март, двамата си тръгнали от Торино.

Предчувствието на Катето Евро

Малко по-късно майката на Сашо - актрисата Катерина Евро, също дала знак, че според нея нещо се случва. Тя показала на Ивелина снимка на чашата ѝ за кафе, в която пяната имала форма, напомняща ембрион.

Ивелина обаче не повярвала веднага и приела думите по-скоро като любопитно съвпадение. По-късно отишла да си прави изследвания заради липса на витамин D и решила да поиска и тест за бременност.

"Казах: "Айде, пуснете и един тест за бременност", разказа Ивелина.

Така тя разбрала, че очаква дете.

Новината за Сашо

Първоначално Ивелина не му казала веднага. Двамата се чули по телефона, но той бил изнервен и бързал за някъде, затова тя решила, че моментът не е подходящ.

По-късно двамата били на вечеря с приятели. Ивелина нямала търпение тя да приключи, за да се приберат и да му съобщи новината. По думите ѝ обаче точно тази вечер на Сашо много му се говорело и компанията останала до късно.

Когато най-накрая се прибрали, тя му подала картичка.

В нея била написала: "Единственото по-хубаво от това да си мой съпруг е да бъдеш баща на нашето дете. See you in December, daddy. (Ще се видим през декември, тате.)"

Бъдещият баща уточни, че двамата вече знаят пола на бебето, но засега няма да го обявяват.

"Може би все пак ще го направим в даден момент, тъй като сме инфлуенсъри и последователите ни ще искат да знаят", пошегува се Кадиев.