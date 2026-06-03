IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Развръзка: Двегодишният Райчо е открит жив и здрав

Предаден е на семейството си и ще бъде прегледан

03.06.2026 | 14:49 ч. Обновена: 03.06.2026 | 14:58 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Райчо, момченцето на две годинки, които изчезна снощи от дома си в село Александрово, община Павел баня, вече е открито живо и здраво, съобщава Нова тв.

Момченцето се издирваше в продължение на часове. За последно е видян снощи, около 20 часа в двора на къщата на родителите си.

Свързани статии

Полиция, пожарникари и доброволци направиха обходи в селото. Последно се знаеше, че детето е било видяно близо до реката. 

Полицията разпита родители и съседи.

Детето предадено е на близките си и предстоят медицински прегледи, което е рутинна процедура за установяване на здравословното му състояние.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Райчо Павел баня Александрово изчезнало дете
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem