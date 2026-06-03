Развръзка: Двегодишният Райчо е открит жив и здрав

Райчо, момченцето на две годинки, които изчезна снощи от дома си в село Александрово, община Павел баня, вече е открито живо и здраво, съобщава Нова тв.

Момченцето се издирваше в продължение на часове. За последно е видян снощи, около 20 часа в двора на къщата на родителите си.

Полиция, пожарникари и доброволци направиха обходи в селото. Последно се знаеше, че детето е било видяно близо до реката.

Полицията разпита родители и съседи.

Детето предадено е на близките си и предстоят медицински прегледи, което е рутинна процедура за установяване на здравословното му състояние.