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Петкова се чуди: Нямам идея как бюджетният дефицит е станал 7,4%

Тя твърди, че по време на правителството на ГЕРБ “скрити фактури” няма

03.06.2026 | 14:45 ч. 19
БГНЕС

БГНЕС

Бившият министър на финансите Теменужка Петкова коментира думите на настоящия министър Гълъб Донев, който заяви, че по предварителни данни на МФ към 30 май дефицитът е от 2% от прогнозния БВП на страната. 

“В действителност това е един от най-високите дефицити през последните години и е изключително притеснително. Не знам как днес дефицитът е станал 7,4% от БВП, но след като вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев съобщава тези данни, очевидно има своите опасения”, коментира пред журналисти Петкова.

"По повод на това, което чухме като някакви обяснения на тази негова теза, че има много скрити фактури по чекмеджетата, че има неразплатени плащания, трябва да кажем, че в рамките на правителството, което беше съставено с мандат на ГЕРБ, такива фактури няма. Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило отражението си в разходите и по отношение на дефицита за 2025 г. Има плащания, които не са извършени", добави депутатът.

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"Ние сме абсолютно спокойни. Няма никаква манипулация на данни. Това говорене уронва престижа на България и по някакъв начин засяга европейските институции", на мнение е Петкова и контраатакува:

"Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с "Боташ" е осчетоводено и каква част от него е разплатено”.

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Тагове:

Теменужка Петкова финанси БВП дефицит Гълъб Донев ЕК свръхдефицит
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