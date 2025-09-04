IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: Условията на Киев са гаранции за опасност за Европа

Няма да обсъждаме чуждестранни войски в Украйна в никакъв формат, каза тя

04.09.2025 | 09:00 ч.
Русия осъди исканите от Киев гаранции за сигурност за уреждане на конфликта в Украйна и ги нарече "гаранции за опасност за европейския континент", предадоха световните агенции.

Говорителката на руската дипломация Мария Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на украинския президент Володимир Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени днес на среща на Коалицията на желаещите.

"Това не са гаранции за сигурност за Украйна, това са гаранции за опасност за европейския континент", каза тя днес пред журналисти по време на икономическа конференция във Владивосток.

Тя отхвърли като фалшиви твърденията, че Русия стои зад заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в неделя до България.

"Русия няма да обсъжда фундаментално неприемливата, подкопаваща всякакъв вид сигурност чуждестранна интервенция в Украйна под никаква форма, в никакъв формат“, каза говорителят на министерството Мария Захарова на икономически форум в Далечния Изток на Русия. 

Тагове:

Русия войната в Украйна войски
