Великобритания обяви 100 нови санкции срещу Москва

Британската външна министърка Ивет Купър обяви днес поредица от санкции срещу Русия по време на посещението си в Киев, което е първата й визита в чужбина в новата й длъжност, предадоха Пи Ей медия/ДПА.

Според британското външно министерство 100-те нови санкции са насочени към военния и енергийния сектор на Москва.

Купър пристигна в Киев днес сутринта, където беше посрещната от украинския външен министър Андрий Сибига на железопътната гара в града.

Пътуването, което идва след като руски дронове, нарушили полското въздушно пространство по време на атаките срещу украинската територия, бяха свалени от Полша и НАТО тази седмица, има за цел да покаже твърдата подкрепа на Обединеното кралство за Украйна, посочват Пи Ей медия/ДПА.

При обявяването на новите санкции Купър заяви: "Обединеното кралство няма да остане безучастно, докато (руският лидер Владимир) Путин продължава своята варварска инвазия в Украйна. Неговото пълно незачитане на суверенитета беше демонстрирано тази седмица, когато той безразсъдно изпрати дронове във въздушното пространство на НАТО."

"Международните действия за увеличаване на икономическия натиск върху Русия и за прекъсване на критичните парични потоци, от които той отчаяно се нуждае, за да плати за тази незаконна война, са от жизненоважно значение", допълни тя.

"Тези санкции представляват следващата фаза в усилията на Обединеното кралство да засили икономическия натиск, наред с нашата подкрепа в областта на сигурността и работата ни заедно с Коалицията на желаещите за справедлив и траен мир в Украйна“, добави Купър.

Сред санкционираните компании са фирми, които доставят на Русия оборудване като електроника, химикали и експлозиви, използвани за производството на ракети и други оръжия.

Санкциите са насочени и към 70 кораба, участващи в операцията "Сенчеста флота" на Путин, отговорни за незаконно превозване на товари от началото на войната в Украйна. Ройтерс съобщава, че наказателните мерки ще засегнат 30 компании и лица, които според Лондон са били замесени в доставката за руската армия на оборудване, използвано в оръжейни системи, включително една фирма за електроника, базирана в Китай, и една, намираща се в Турция.

От китайското посолство в Лондон заявиха, че са отправили "сериозни възражения" пред Великобритания, като се противопоставят на санкциите срещу три китайски компании. "Тези санкции са едностранни действия, които нямат основание в международното право. Те подкопават законните права и интереси на китайските предприятия", заяви говорител на посолството.

Британското външно министерство заяви, че Путин е попречил на мирните усилия на САЩ, подел най-голямата въздушна атака от началото на войната срещу Украйна през последните две седмици, като за една нощ са изстреляни над 800 ракети и дронове срещу страната.

Европейската комисия ще представи в сряда предложение за 19-ти пакет от санкции срещу Русия заради пълномащабната й инвазия в Украйна, съобщиха днес дипломати от ЕС, предаде Ройтерс.

Пакетът ще бъде насочен срещу руската флотилия от танкери и банки и ще включва допълнителни ограничения върху продажбите на руски петрол, каза по-рано в "Екс" дипломат номер едно на ЕС Кая Калас.

Комисията обмисля да включи в черния списък и банки в две централноазиатски държави, както и китайски нефтопреработвателни заводи, пише БТА.