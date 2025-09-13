Тази нощ Украйна е неутрализирала 137 дрона

Украинските сили за противовъздушна отбрана неутрализира 137 от 164 дрона, с които Русия е атакувала Украйна тази нощ, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че атаката е започнала вчера в 20:00 часа, когато Русия е изстреляла балистична ракета Искандер-М и е пуснала 164 безпилотни летателни апарата.

Въздушната атака е била отблъсната от авиация, зенитно-ракетни подразделения, групи за радиоелектронна борба, неназовани системни подразделения и мобилни огневи групи на украинските отбранителни сили.

Сто тридесет и седем дрона са били свалени или неутрализирани над Северна, Южна, Източна и Централна Украйна. / БТА