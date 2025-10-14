IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски каза откъде ще са парите за купуването на ракети "Томахоук"

Това обаче ще стане, ако предаването им бъде одобрено от САЩ

14.10.2025 | 07:30 ч. 20
Снимка БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахок" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ, и замразени руски активи.

Той направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, съобщи кореспондент на агенция Укринформ.

На въпроса за възможните варианти за финансиране на доставки на ракетите "Томахок" Зеленски предложи три варианта.

"Един от вариантите е програмата PURL [Приоритетен списък с нуждите на Украйна] на НАТО. Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски.

Вторият потенциален източник, добави той, е голямо двустранно споразумение със САЩ – "Мега сделка" – преговорите по което все още продължават.

"Вторият вариант е директна покупка чрез "Мега сделката". Това е голямо начинание и все още има много работа", каза Зеленски.

Той добави, че средства от замразени руски активи също могат да бъдат използвани за закупуване на ракети "Томахок".

"Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.

Както Укринформ съобщи по-рано, Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахок", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна. /БТА

 

