Марк Рюте: Вярвам, че Тръмп може да постигне мир в Украйна

Неговото лидерство е от решаващо значение, изтъква шефът на НАТО

23.10.2025 | 08:33 ч. 10
Снимка БГНЕС

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е уверен, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да постигне мир в Украйна. 

"Имам пълно доверие в президента Тръмп. Той е единственият, който може да постигне това. Той има опит от първия си мандат и ясна визия за това как тази войда да свърши. Той иска това - да сложи край на кръвопролитията. И знае колко е важно и за него, и за всички нас. Така че неговото лидерство тук е от решаващо значение.

И той трябва да води диалог с всички лидери - да води диалог с Путин, да води диалог със Зеленски. Точно както направи в Газа, оказвайки натиск върху всички заинтересовани страни, за да бъде сключено примирие", каза Рюте пред журналисти след среща с американски сенатори във Вашингтон. 

Генералният секретар на НАТО добави, че е там, за да помогне на Тръмп в опита да договори мир между Русия и Украйна. 

Снощи американският президент обяви, че срещата с Владимир Путин е "отложена", тъй като не желае - цитирам - "безсмислена среща". Въпреки това, руски представители заявиха, че подготовката за нея продължава. /БТА

 

