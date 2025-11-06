IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски е разговарял с премиера Росен Желязков

Обсъдили сътрудничеството в енергийната сфера

06.11.2025 | 19:09 ч.
Украинският президент Володими Зеленски е провел телефонен разговор с премиера на България Росен Желязков. Това става ясно от съобщение, публикувано в страницата на Зеленски в социалната мрежа Х.

"Обсъдихме засилване на сътрудничеството в енергийната сфера и се споразумяхме за стъпки, които ще подобрят енергийната сигурност в нашия регион. Има конкретни решения и със сигурност ще ги приложим", се казва в съобщението на Зеленски.

"Говорихме и за сътрудничеството в областта на отбраната и проекти, по които можем да работим заедно. Инструментът SAFE на Европейския съюз предоставя много възможности за това и аз предложих на министър-председателя съвместни производствени проекти, включително такива, насочени към повишаване на сигурността в Черно море. България е заинтересована от сътрудничество с Украйна. Договорихме се, че нашите екипи ще разработят всички подробности", добави украинският президент.

 

Тагове:

Зеленски Росен Желязков разговор енергийна сфера партньорство войната в Украйна
