Зеленски е разговарял с премиера Росен Желязков

Украинският президент Володими Зеленски е провел телефонен разговор с премиера на България Росен Желязков. Това става ясно от съобщение, публикувано в страницата на Зеленски в социалната мрежа Х.

"Обсъдихме засилване на сътрудничеството в енергийната сфера и се споразумяхме за стъпки, които ще подобрят енергийната сигурност в нашия регион. Има конкретни решения и със сигурност ще ги приложим", се казва в съобщението на Зеленски.

I had a conversation with Prime Minister of Bulgaria @R_JeliazkovPM. We discussed strengthening energy cooperation and agreed on steps that will enhance energy security in our region. There are concrete decisions, and we will certainly implement them. We also talked about… pic.twitter.com/uJ17XXgrUP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2025

"Говорихме и за сътрудничеството в областта на отбраната и проекти, по които можем да работим заедно. Инструментът SAFE на Европейския съюз предоставя много възможности за това и аз предложих на министър-председателя съвместни производствени проекти, включително такива, насочени към повишаване на сигурността в Черно море. България е заинтересована от сътрудничество с Украйна. Договорихме се, че нашите екипи ще разработят всички подробности", добави украинският президент.