IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 129

Путин губи средно по хиляда войници във всеки ден от войната

Загубите възлизат на 1 156 400 души

14.11.2025 | 21:30 ч. 47
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Общите бойни загуби на руските войски от 24 февруари 2022 г. до 14 ноември 2025 г. във войната срещу Украйна възлизат на приблизително 1 156 400 души, включително 1 040 души през последния ден.

Това се посочва в доклад на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна във Facebook, според Ukrinform.

Руската армия е загубила още 11 344 танка, 23 569 (+2) бронирани бойни машини, 34 423 (+35) артилерийски системи, 1 540 реактивни системи за залпов огън, 1 242 системи за противовъздушна отбрана, самолети – 428, хеликоптери – 347, тактически дронове – 80 387 (+442), крилати ракети – 3 926, кораби/катери – 28, подводници – 1, транспортни средства и танкери – 67 306 (+95), специална техника – 3 996.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Владимир Путин Русия Украйна Войната в Украйна армия жертви
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem