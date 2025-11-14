Путин губи средно по хиляда войници във всеки ден от войната

Общите бойни загуби на руските войски от 24 февруари 2022 г. до 14 ноември 2025 г. във войната срещу Украйна възлизат на приблизително 1 156 400 души, включително 1 040 души през последния ден.

Това се посочва в доклад на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна във Facebook, според Ukrinform.

Руската армия е загубила още 11 344 танка, 23 569 (+2) бронирани бойни машини, 34 423 (+35) артилерийски системи, 1 540 реактивни системи за залпов огън, 1 242 системи за противовъздушна отбрана, самолети – 428, хеликоптери – 347, тактически дронове – 80 387 (+442), крилати ракети – 3 926, кораби/катери – 28, подводници – 1, транспортни средства и танкери – 67 306 (+95), специална техника – 3 996.