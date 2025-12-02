Огнян Дъскарев за ситуацията в Украйна: Вътрешните проблеми са по-важни за Зеленски

Днес ще се проведе така важната среща между президента Русия Владимир Путин и пратеника на са САЩ Стив Уиткоф. Преди преговорите от Белия дом са оптимисти за постигане на сделка.

"Мирът не е близко, не мисля, че ще бъде успешно това посещение. Трябва да убеди Путин да се сключи мир и да се спрат бойните действия в Донецк. Те точно това не искат", коментира журналистът Огнян Дъскарев в студиото на "България сутрин".

Той не очаква украинците да се изтеглят от Донецк, който все още владеят, защото това означава да се предадат без бой.

Превзет ли е Покровск?

Дъскарев е на мнение, че няма независими твърдения за новината. "Обсаждат го от една година. Ако са го превзели - е успех за Русия. Това е стратегически град, който открива пътя към Крематорск и Славянск. Може да е полуистина. Там е битка за всяка къща, страшна касапница. Небето е задръстено от дронове, които стрелят по всичко, което се движи", обясни журналистът.

Буферна зона

Дъскарев сподели, че е по-скоро песимистичен за създаването на буферна зона по 1100 км фронт и на широчина от 10-15 км. Тя трябва да бъде напълнена с войски, които да пречат на Русия и Украйна да се сбият отново, но няма откъде да бъде взета тази армия от 100 000 души.

Корупционният скандал в Украйна

По думите му президентът Володимир Зеленски трябва да се концентрира върху решаването на вътрешнополитическите си проблеми.

Университетският преподавател в Украйна проф. Михаил Станчев също насочи вниманието към проблемите "в кухнята" на Зеленски.

"Вътрешните проблеми са по-важни. Зеленски за какво да говори с Макрон - да чуе още веднъж, че го обича? По-добре да се съсредоточи върху вътрешните си проблеми, администрацията му, която е пълна с агенти от Москва", каза проф. Станчев пред Bulgaria ON AIR.

Той също не е оптимист за скорошен мир между Украйна и Русия. Като единствено сигурно посочи бомбардировките: "Ние стреляме по тях, те по нас. И на този фон се опитват да направят преговори".

Преподавателят е убеден, че Украйна няма да търгува с териториите си.

"Относно НАТО - надяваме се на сигурност в НАТО, но както виждаме НАТО себе си не може да защити, камо ли Украйна", коментира професорът.

Отношенията Тръмп - Путин

Проф. Станчев възприема отношенията между президентите на САЩ и Русия не като президентски, особено от страна на Тръмп, като поведение на бизнесмен, който иска чрез Русия да решава свои и на семейството си бизнес дела.

"САЩ играят на страната на Москва. Оптимизъм от Тръмп, назовавайки Путин за негов приятел, и Си Дзинпин, и Орбан и Ким Чен Ун, не очаквам нищо здравомислещо", заключи проф. Станчев.

Гледайте видеото с целия разговор.