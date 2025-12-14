Зеленски ще разговаря с американски и европейски представители

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди информацията, че украински, американски и европейски представители ще проведат серия от срещи в Берлин в следващите дни, като допълни, че лично той ще се срещне с пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

„Аз ще се срещна с пратеници на президента Тръмп, ще има и срещи с нашите европейски партньори, с много лидери, във връзка с основите на мира – политическо споразумение за край на войната“, каза Зеленски в обръщение към нацията късно в събота.

Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър пътуват за Берлин за разговорите, е казал представител на Белия дом, пожелал да остане неназован.

„Възможността в този момент е значителна и това е важно за всеки град, за всяка украинска общност. Ние работим, за да гарантираме, че мирът за Украйна е достоен, и да осигурим гаранция – най-вече гаранция – че Русия няма да се върне в Украйна за трета инвазия“, каза Зеленски.

Финландският президент Александер Стуб е отменил планираното си за понеделник и вторник посещение в САЩ, за да може да пътува за Германия за разговорите за Украйна, съобщи Укринформ, като се позовава на финландското радио и телевизия Юле.

Както съобщи в петък говорител на германското правителство, след европейските лидери, които ще се съберат в Берлин, са френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и „много други“.

Стуб трябваше да посети Тексас за представянето на новите изтребители F-35 за Финландия и за откриването на финландско консулство в Хюстън.

Засега точният график на срещите в Берлин не е известен. Посещението на Уиткоф и Къшнър според съобщенията се очаква "през уикенда", а срещата на европейските лидери беше обявена за понеделник, пише БТА.