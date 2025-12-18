Проблемът на ЕС не е Белгия, а Тръмп

Среща на върха на лидерите на ЕС в четвъртък ще постави пред изпитание блока - ще успее ли да се задържи единен или Доналд Тръмп може да го раздели.

Сериозно несъгласие между европейските правителства относно използването на руски активи, замразени след нахлуването на Владимир Путин в Украйна, за финансиране на възстановяването на страната, разкрива по-дълбоко разделение на континента относно това как да се справим с новия световен ред и безпрецедентния натиск от САЩ.

"Те искат да ни направят слаби“, каза високопоставен служител на ЕС, запознат с трансатлантическите отношения и подготовката за срещата на върха, пише Politico.

Тази седмица Европейският съвет трябва да направи две неща - лидерите се нуждаят от осезаеми резултати, особено по отношение на финансирането на Украйна. Водещите правителства също така казват, че трябва да се застъпят за ЕС, когато Белият дом се опитва да повлияе на политиката, и повече европейски лидери от всякога - от унгарския Виктор Орбан до чешкия Андрей Бабиш - отхвърлят общоприетата мъдрост на Брюксел.

ЕС ще бъде "сериозно засегнат с години“, ако не успее да постигне сделка за финансиране на Украйна, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в интервю за германска телевизия. "И ние ще покажем на света, че в такъв решаващ момент от нашата история не сме способни да се обединим и да действаме, за да защитим собствения си политически ред на този европейски континент".

Длъжностни лица от администрацията на Тръмп настояват европейските правителства - поне тези, които смятат за най-приятелски настроени - да отхвърлят плана за използване на 210 милиарда евро руски активи за финансиране на Украйна, казаха пред Politico четирима служители на ЕС, участвали в дискусиите.

Когато лидерите на ЕС се срещнаха в Брюксел през октомври, те не успяха да постигнат споразумение за обездвижените парични средства, защото Белгия се противопостави. Два месеца по-късно стана ясно, че проблемът на ЕС всъщност не е Белгия, а Тръмп.

Вече не е лидер на свободния свят

Украйна отчаяно се нуждае от пари, тъй като е изправена пред бюджетен дефицит от 71,7 милиарда евро следващата година. Ако парите не започнат да постъпват до април, ще трябва да намали публичните разходи, което може да се отрази на морала и способността ѝ да продължи да се защитава, близо четири години след пълномащабното нахлуване на Русия.

Белгийското правителство казва, че противопоставянето му на използването на руски активи за финансиране на заема се дължи на необходимостта да защити собствените си данъкоплатци от това да бъдат отговорни в случай, че парите някога се наложи да бъдат върнати.

За други европейски страни става въпрос за по-широка геополитика.

Американската кампания за влияние, в която служители на администрацията на Тръмп заобикалят Брюксел и се обръщат към столиците, доведе до присъединяването на Италия, България, Малта и Чехия към групата на несъгласните страни.

Провалът би бил катастрофа за позицията на ЕС в света, заявиха европейски представители, предвид посланието, което ще изпрати. Не само към свадливата администрация на Тръмп, която в своята Стратегия за национална сигурност, публикувана по-рано този месец, заяви, че ще подкрепи евроскептичните сили, но и към руския президент Владимир Путин, който открито поставя под въпрос суверенитета на бившите съветски републики.

Манфред Вебер, лидерът на централно-дясноцентристката Европейска народна партия, най-голямото политическо семейство в ЕС, даде поразителна оценка във вторник за влошаващото се състояние на отношенията.

"САЩ очевидно вече не са лидер на свободния свят“, каза той пред репортери в Страсбург, където Европейският парламент заседава тази седмица. Администрацията на Тръмп "се дистанцира от нас“.

Разорена Украйна би имала по-слаба позиция в мирните преговори, подкопавайки шансовете ѝ да постигне траен мир, от който се нуждае, за да се възстанови от опустошенията на четири години тотална война.

"Дори нямам точната дума“, каза естонският премиер Кристен Михал пред Politico, когато я попитаха какво ще се случи, ако ЕС не успее да постигне споразумение за заем. Киев трябва да знае, "че Европа подкрепя Украйна, независимо от всичко. Че не е нужно да приемат лошата сделка“.

Тръмп също така оказва натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да отстъпи на Русия части от силно укрепена и стратегически важна територия в Донбас – земя, която Кремъл в момента не контролира.

Белият дом отхвърли обвиненията на Брюксел за намеса.

За Украйна, репарационният заем, финансиран с руски активи, би бил най-доброто решение за финансовата ѝ черна дупка – подкрепата на МВФ за страната зависи от този план.

Но Зеленски, в разговор с репортери в WhatsApp в понеделник, беше прагматичен. Не го интересува как Украйна получава парите, стига да ги получава.

Тъй като разговорите между европейските служители не успяха да доведат до споразумение, лидерите, присъстващи лично, ще имат необичайната задача на срещата на върха в четвъртък сами да изработят решение.(

