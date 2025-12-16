Тръмп подписа рекорден брой изпълнителни заповеди през 2025 година

С едно движение на любимата си черна химикалка Доналд Тръмп подписа това, което би трябвало да стане неговата 221-ва изпълнителна заповед – цифра, която надвишава броя на заповедите през целия му първи мандат.

В момента той продължава да демонстрира една от най-големите прояви на президентска власт в съвременната история на САЩ.

Издадени в безпрецедентен брой от Втората световна война насам, заповедите обхващат всичко – от нови митнически бариери до насърчаване на изкуствения интелект, борба с „пробудената“ култура и архитектурния стил на федералните сгради, според анализ на АФП.

Откакто Тръмп се завърна в Белия дом на 20 януари, 220 заповеди – които са правно обвързващи и не се нуждаят от одобрение от Конгреса – са публикувани във Федералния регистър според актуализацията му от днес.

Очаква се да последва 221-ви текст, подписан от него на 15 декември, с който фентанилът се определя като оръжие за масово унищожение.

Трите предшественици на Тръмп, Джо Байдън, Барак Обама и Джордж У. Буш, са подписвали средно по 30-40 заповеди годишно.

Единствено демократът Франклин Д. Рузвелт – който през четири мандата подписа близо 4000 изпълнителни заповеди между 1933 и 1945 г. – е достигнал темпото на Тръмп, макар че това се е случило в контекста на Голямата депресия и Втората световна война.

От началото на октомври темпото на заповедите на Тръмп е спаднало, като за два месеца и половина са подписани само дузина нови текстове.

През първите четири месеца от мандата си, от 20 януари до края на април, той издаваше по над 30 заповеди на месец.

Анализът на АФП на официалните президентски данни показва, че по-голямата част – близо 60% – се отнасят до вътрешни въпроси, докато по-малко от 10% засягат чисто външната политика. Останалите обхващат различни теми.

Доминират социалните въпроси, вариращи от култура, граждански права, образование и здравеопазване. Те съставляват около 30% от всички укази, изпреварвайки търговията, икономиката и инвестициите (около 20%) и правителствената реформа (около 18%), пише БГНЕС.