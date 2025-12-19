До края на 2025 г. се очаква общите невъзстановими загуби на Русия във войната да достигнат 1,2 милиона - цифра, невиждана от Втората световна война насам. И все пак в Кремъл тези безпрецедентни жертви се посрещат със спокойна решителност. Русия изглежда е готова да продължи войната, губейки стотици хиляди войници всяка година.

В началото на 2022 г., точно преди началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, числеността на руските въоръжени сили се оценяваше на между 900 000 и малко над 1 милион действащи войници, без резервистите.

До края на 2025 г. общите военни загуби на Русия в Украйна ще достигнат 1,2 милиона. За по-малко от четири години Кремъл на практика унищожи собствената си армия – изцяло – и я възстанови от нулата, дори я разшири до нова сила от 1,5 милиона активни военнослужещи.

Процент на военните жертви на Русия

Мащабът на руските жертви във войната, която започна, е потресаващ – и те продължават да растат година след година:

2022 — 105 960

2023 — 359 230 (+250 000)

2024 — 789 550 (+430 000)

2025 — 1,2 милиона (+410 000)

Тези общи числа включват както убитите, така и тежко ранените, които никога няма да се върнат в бой – оттук и класификацията като "невъзстановими загуби". Източници от Генералния щаб на Украйна съобщиха на UNITED24 Media, че делът на убитите руски войници се увеличава всяка година. В началото на войната повече войници бяха ранени, отколкото убити. Тази тенденция сега се е обърнала.

Кремъл не показва загриженост за военните си загуби. Няколко ключови битки илюстрират мащаба:

В битката за Бахмут, групата Вагнер беше практически унищожена, като десетки хиляди нейни бойци бяха убити.

В битката за Авдеевка, украинските сили елиминираха 40 000 руски войници.

Битката за малкия град Часив Яр се проточи вече 18 месеца. Русия не успя да го превземе и загуби близо 12 000 войници в процеса.

Друг мрачен пример е Андриевка, малко селце в Донецка област. В продължение на две години опити да го превземат, руските сили загубиха 427 убити или изчезнали войници и 798 ранени. В близката Озаряновка бяха убити 343 и ранени 300, включително 42 офицери. Общо Русия загуби близо 900 убити и изчезнали войници и още 1226 ранени, което се равнява на цял полк, само за две села.

Тези загуби са още по-поразителни в сравнение с размера на територията, която Русия действително е успяла да завземе от 2022 г. насам:

2023 г. — спечелени 530 кв. км, загубени 250 000 войски (еквивалентно на площта на Варшава, Виена или Будапеща)

2024 г. — спечелени 3600 кв. км, загубени 430 000 войски (Москва, за сравнение, е 2500 кв. км)

Общите загуби на Русия вече са еквивалентни на цялото население на Естония.

Как се сравняват загубите на Русия в световен мащаб

Въпреки огромните загуби, Русия продължава да напредва, разчитайки на безмилостни пехотни атаки. Тъй като дроновете правят бронираните машини по-малко ефективни, руските командири съзнателно изпращат войници да умрат, знаейки, че ще бъдат цел на FPV дронове.

Мащабът на загубите става още по-удивителен, когато се постави редом с данните за жертвите от Втората световна война:

Италия — 242 232

Унгария — 200 000

Япония — 1,3 милиона

Германия — над 4 милиона

Ключовата разлика: в рамките на една година от войната на Хитлер в Европа, само Обединеното кралство продължава да се съпротивлява и отказва да се предаде.

Единствената държава с по-големи загуби от Русия е бившият Съветски съюз (8,5 милиона) – и това не е изненада. Бруталните тактики, използвани от Сталин по време на Втората световна война – масови пехотни атаки и пълно пренебрежение към човешкия живот – остават залегнали във военната доктрина на Русия и днес, с нейните атаки като месомелачка.