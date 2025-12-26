IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След руско нападение: Част от украинския град Николаев е без ток

Атаки с дрон е имало и по град Очаков

26.12.2025 | 10:30 ч. 16
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Част от жителите на украинския град Николаев и неговите предградия останаха без ток тази нощ след руско нападение с дронове, съобщава Укринформ, позовавайки се на публикация в Telegram на началника на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким.

"През изминалата нощ врагът атакува град Николаев и предстрадията му с няколко щурмови дрона - по предварителни данни безпилотни летателни апарати от типа "Мълния". В резултат от нападението имаше частично прекъсване на електроснабдяването на потребителите в района на Николаев. Към момента повечето от потърпевшите вече имат ток. Няма пострадали", написа Ким.

По думите му руските сили са нанесли снощи удари с ракети по град Очаков, като има щети по 11 къщи и 8 превозни средства. / БТА

