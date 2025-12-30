Зеленски: Не можем просто да се изтеглим от териториите си

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна не може просто да се оттегли от териториите си като част от мирно споразумение с Русия, подчертавайки, че въпросът надхвърля правните ограничения и засяга живота на хората.

Зеленски даде интервю на Брет Байер от Fox News, излъчено на 29 декември.

"Не можем просто да се оттеглим, това е извън нашия закон. Не можем просто да се оттеглим от нашите територии. (Но) това не е само закон. Там живеят хора, 300 хиляди души... Не можем да загубим тези хора", категоричен е лидерът на Украйна.

Забележките на Зеленски идват след среща на 28 декември с президента на САЩ Доналд Тръмп в резиденцията му Мар-а-Лаго, която той определи като продуктивна.

"Благодарен съм на президента Тръмп, наистина, беше много продуктивна среща и в Мар-а-Лаго може би настроението е друго“, каза Зеленски по време на интервюто. Fox news отчете, че последната срреща между лидерите на Украйна и САЩ е една от "по-добрите, проведени лице в лице" от всички през годината.

Украинският президент добави, че 20-точковият проект на ревизирания мирен план за прекратяване на пълномащабната война на Русия вече е почти завършен.

"Когато казах, че 90 процента (от плана е завършен), това е вярно, защото има (проблеми) само с две точки“, каза Зеленски, добавяйки, че оставащият нерешен въпрос е свързан с териториите.

"Това е труден въпрос“, категоричен е по тази тема Зеленски.

Украинският президент подчерта, че макар Украйна и Русия да имат противоположни мнения по териториалните въпроси, Съединените щати разбират позициите на двете страни и "се опитват да намерят компромис“.

"Не можем да излезем, защото 100 хиляди са ранени, десетки са убити там“, каза той, визирайки украинските загуби. "И нашата армия е там".

Свободна демилитализирана зона

Вместо това Зеленски каза, че Украйна е предложила създаването на демилитаризирана свободна икономическа зона като компромис, при който двете страни ще предприемат реципрочни стъпки и ще изтеглят силите си с няколко километра.

Зеленски добави, че последните териториални придобивки на Русия, оценени на приблизително 3000 квадратни километра годишно, са дошли с потресаваща човешка цена, с около 400 000 руски жертви през последната година и приблизително 31 хиляди убити всеки месец.

Докато Тръмп заяви, че "Русия иска да види Украйна да успее“, говорейки редом със Зеленски, добавяйки, че руският президент Владимир Путин „работи с Украйна“ за отварянето на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, Зеленски остава скептичен, че Путин наистина търси мир.

Зеленски не вярва на Путин

"Не вярвам на руснаците и... не вярвам на Путин и той не иска успех за Украйна“, добави Зеленски, казвайки, че натискът от Съединените щати остава критичен.

"Санкции, диалог, той има някои инструменти“, каза Зеленски.

На въпроса дали Украйна може да спечели войната без подкрепата на САЩ, Зеленски отговори категорично.

"Не, защото не можем. Без американска подкрепа не можем да защитим небето", категоричен е Зеленски.

Той добави, че доставените от САЩ системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси остават от съществено значение, тъй като Русия продължава да изстрелва стотици дронове и ракети.

Зеленски обсъди и гаранциите за сигурност, заявявайки, че Украйна търси дългосрочни, правно обвързващи ангажименти от САЩ, в идеалния случай с подкрепата на Конгреса.

"Днес разговаряхме с президента и има предложение. Първото предложение е гаранции за сигурност за 15 години. Това е добро предложение с възможност за продължаване. Той добави, че макар предложените гаранции да не представляват членство в НАТО, те биха били "като тези на НАТО“, каза още Зеленски в интервюто за Fox news.

Той призна умората от войната сред украинците, но каза, че обществената подкрепа остава ясна: "Хората искат това, 87% подкрепят мира. В същото време 85% са против изтеглянето от изток, от Донбас".

На въпроса дали е възможен мир при приемливи условия, Зеленски каза, че Украйна няма друга алтернатива, освен да го преследва: "Трябва да го направим, нямаме друг начин. Другият начин ще бъде войната".