Евролидерите били на нокти преди срещата Тръмп-Зеленски

Ден преди президентът Володимир Зеленски да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, европейските лидери лично предупредиха украинския президент, че разговорите може да се объркат и го призоваха да "бъде внимателен“, според подробни бележки от разговора, споделени с Kyiv Independent от високопоставен дипломатически източник.

Предупреждението е дошло преди срещата на Зеленски с Тръмп на 28 декември в резиденцията на американския президент във Флорида, Мар-а-Лаго - среща с висок залог, фокусирана върху последния стремеж на Вашингтон да посредничи за мирна рамка за прекратяване на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

Европейските лидери се опасяваха, че дипломацията на Тръмп, съчетана с директни контакти между САЩ и Русия, може да окаже натиск върху Киев да направи преждевременни отстъпки по отношение на територията и гаранциите за сигурност.

Зеленски от своя страна заяви, че вече е стигнал докрай и не може да се съгласи на повече отстъпки.

Тревога преди срещата с Тръмп

Преди срещата си с Тръмп на 28 декември, Зеленски се срещна с канадския премиер Марк Карни. Двамата проведоха телефонен разговор с европейските и натовските лидери, за да координират позициите си преди срещата в Мар-а-Лаго.

Разговорът беше воден от германския канцлер Фридрих Мерц, а в него участваха френският президент Еманюел Макрон, датският премиер Мете Фредериксен, италианският премиер Джорджия Мелони, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и други висши служители.

Според подробното резюме на разговора, европейските лидери са казали на Зеленски да получи яснота от Вашингтон и най-вече, от Москва - относно контурите на всяка мирна рамка, заявявайки, че бъдещите решения ще зависят от отговора на Русия и твърдостта на гаранциите за сигурност на САЩ.

Резултатът от разговора беше ясен - европейските лидери разчитат на Украйна за информация относно следващите ходове на САЩ, докато Украйна разчита на европейската подкрепа, за да си осигури предимство в отношенията с Тръмп.

"Много е важно да се споразумеем с Тръмп какво ще се случи, ако Русия каже "не“, каза Макрон, според бележките.

Полският премиер Доналд Туск, който също участва в разговора, повтори загрижеността, призовавайки за прозрачност от всички страни.

"Володимир, бъдете внимателен"

Няколко лидери отидоха по-далеч, изразявайки съмнения относно това дали преговорите изобщо ще протекат добре. Някои изрично предупредиха Зеленски да действа внимателно по време на срещата.

"Важно е да намерите начини да се координирате със САЩ относно териториални отстъпки, гаранции за сигурност и възстановяване“, каза Мерц, според бележките и добавя: "Моля, не прекалявайте. Бъдете внимателни. Важно е да имате добра среща с Тръмп, но нищо не е сигурно“.

Датският премиер Мете Фредериксен отправи още по-директен апел: "Володимир — моля те, бъди внимателен. Заради себе си и заради Европа"

Забележките отразяват нарастващото безпокойство в европейските столици, че мирната инициатива на Тръмп — водена от бързината и двустранното взаимодействие с Москва — може да постави на заден план европейските интереси за сигурност и да отслаби преговорната позиция на Украйна.

"Разбираме, че Русия ще продължи атаките си през следващите дни. Не мога да направя повече по отношение на териториите от това, което казах. Моят народ не може да понесе повече“, твърди се, че е отговорил Зеленски.

Координация преди Русия да промени процеса

Освен непосредствените предупреждения, лидерите обсъдиха и все по-стиснатия дипломатически график, съсредоточен върху прякото участие на Тръмп и риска Русия да може да повлияе на процеса, преди Западът да консолидира позицията си.

Зеленски каза на участниците, че обмисля предложение за съвместно посещение на украински и европейски лидери във Вашингтон между 12 и 18 януари, целящо да се затвърдят позициите на Запада и да се представи единен фронт.

Швейцария беше предложена като алтернативно място за провеждане на такава среща.

След срещата си с президента на САЩ Зеленски потвърди, че идеята е получила подкрепа. На 29 декември той заяви, че Тръмп се е съгласил да бъде домакин на лидери през януари.

Тръмп не изглеждаше ентусиазиран в отговора си, но не възрази публично.