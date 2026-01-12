IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Руските сили са поели контрол над село Новобойковское

Новината потвърди руското министерство на отбраната

12.01.2026 | 23:10 ч. 7
Reuters

Reuters

Руското министерство на отбраната съобщава, че силите му са превзели село Новобойковское в югоизточната Запорожка област в  Украйна, съобщава агенция Ройтерс.

“В резултат на решителните действия на частите на войскова групировка “Днепър“ е освободено населеното място Новобойковское в Запорожка област“, се казва в съобщение на министерството.

Свързани статии

Министерството на отбраната добавя, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона от самолетен тип на украинските военновъздушни сили. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Руски сили село Новобойковское освобождаване Запорожка област войскова групировка Днепър Войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem