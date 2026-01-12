Руските сили са поели контрол над село Новобойковское

Руското министерство на отбраната съобщава, че силите му са превзели село Новобойковское в югоизточната Запорожка област в Украйна, съобщава агенция Ройтерс.

“В резултат на решителните действия на частите на войскова групировка “Днепър“ е освободено населеното място Новобойковское в Запорожка област“, се казва в съобщение на министерството.

Министерството на отбраната добавя, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона от самолетен тип на украинските военновъздушни сили. / БТА