Опита ли се Русия да премести два подводни ядрени реактора в Северна Корея?

Носят се слухове за истинския обхват и характер на така наречения „флот в сянка“ – тази съвкупност от кораби, които се промъкват из световните океани, превозвайки санкционираните стоки на един нелоялен режим към друг.

По-голямата част от корабите на „флота в сянка“ са свързани по един или друг начин с Русия, която остава международен парий след нахлуването си в Украйна през 2022 г. – но въпреки това разполага както с голям корабен флот, така и с група партньори в чужбина, желаещи да продължат да правят бизнес с нея под масата.

Съвсем наскоро имаше конфискации на контейнеровози и петролни танкери както в Европа, така и край бреговете на Венецуела, за които се твърди, че принадлежат на този аморфен флот, занимаващ се с глобални измамничество. Всъщност, преследването на сенчестия флот е ключов елемент от цялостната стратегия на администрацията на Тръмп за отслабване на Русия, Китай, Иран и Северна Корея, както и на техните съюзници, като Венецуела, без директно военно ангажиране с тези страни, пише Брандън Вайхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Мистериозното потъване на „Голямата мечка“

Сега се появяват доклади, които би трябвало да загрижат всички. Миналата година един от тези товарни кораби на руския сенчест флот, „Голямата мечка“, потъна в Средиземно море след експлозия на борда.

Разбира се, подобни събития се случват от време на време, но това, което направи историята на „Голямата мечка“ особено интригуваща, е, че тя е прехвърляла компонентите за реактор на ядрен подводник от Санкт Петербург, където е построен реакторът, до руското тихоокеанско пристанище Владивосток. Поне на хартия Владивосток е била дестинацията. Но разследващите не вярват, че пристанището в Далечния изток наистина е било крайната дестинация на „Голямата мечка“. Всъщност е много по-вероятно крайната дестинация на реакторите да е била Северна Корея, което може да е накарало трета страна да се увери, че крайната им дестинация е дъното на океана.

Тъй като „Голямата мечка“ потъва близо до Испания, испанските власти са натоварени с разследване на експлозивното ѝ потъване в Средиземно море. Тези следователи смятат, че корабът не е потънал случайно. Те говорят за вероятността от изстрелване на торпедо по него във водите между Испания и Алжир.

С тегло около 70 тона всеки, руско-произведените подводни ядрени реактори вероятно са били прехвърлени в Северна Корея заради споразумението за развитие на подводни технологии, подписано между Русия и Северна Корея като част от по-широкия съюз, който се е разраснал между двете евразийски военни сили.

Северна Корея е била решаващ партньор на Русия по време на войната в Украйна, предоставяйки оръжия, боеприпаси и дори войски за военните усилия. В замяна Русия все повече подпомага бързото технологично развитие на севернокорейските военни системи, включително програмата за подводници на Северна Корея.

Потъването е част от по-широк разрив между Русия и Запада

Отдавна съществува убеждението, че определени неща са забранени в руско-американските/натовски отношения. Едното е, че двете страни никога няма да бъдат пряко замесени в убийството на персонала на другата страна.

В Украйна обаче не е тайна, че разузнаването на САЩ и НАТО рутинно предоставя точни данни за насочване към руски цели и войски, които въоръжените сили на Украйна след това използват за бойни цели.

В същото време идеята, че руснаците доброволно биха предоставили някои от най-модерните си оръжия и военни технологии на страна като Северна Корея, някога се смяташе за анатема. Ако докладите на испанските следователи са верни, тогава това сигнализира за пълна промяна – дори разпад – в най-добрите стандарти и практики, които отдавна определят руско-американските отношения и предотвратяват глобална катастрофа.

Дори в най-високите точки на напрежение по време на Студената война и двете страни разумно се стремяха да предотвратят пълен разрив в отношенията си. Това е така, защото както Съединените щати, така и Съветският съюз бяха управлявани от далеч по-трезви и отговорни държавници, отколкото групите, ръководещи противоположните фракции във войната в Украйна.

Русия играе ядрена рулетка със Северна Корея

За съжаление, изглежда, че и двете страни сега са решени да игнорират каквито и да е червени линии, които някога са съществували между двете ядрени сили. Фактът, че Русия снабдява Северна Корея с все по-усъвършенствани подводници, ракети и други технологии като отплата за циничната подкрепа на Северна Корея за Русия по време на войната в Украйна, е достатъчно лош. Това, че Москва може да е рискувала тайно да премести два ядрени реактора в Северна Корея заради нарастващия им подводен капацитет, е кошмар.

Това е един от онези джинове, които, веднъж пуснати на свобода, не могат да бъдат върнати толкова лесно в бутилката. Същото важи и за западния подход към войната в Украйна.

Причината Москва и Пхенян да са толкова близки приятели е изрично заради максималистичната позиция, която НАТО зае относно статута на Украйна – гарантирайки ѝ правото да се присъедини към НАТО след войната, стъпка, която просто стимулира Русия да продължи войната за неопределено време.

Западът тласна Русия към по-тесни връзки с най-големите и непримирими врагове на Америка, а неразрешимата позиция на Запада по отношение на Украйна очевидно е довела руснаците временно до лудост. Човек трябва да се надява, че хладнокръвието във Вашингтон и Москва ще надделее, че няма да се правят по-нататъшни опити за преместване на ядрени реактори в Северна Корея и че дипломацията между Вашингтон, Москва и Пхенян ще бъде възстановена.