Зеленски: Русия упражнява целенасочен циничен терор над украинците

Украинският президент Володимир Зеленски обвини днес Русия в целенасочен терор над украинския народ, след като през седмицата тя нанесе тежки въздушни удари, предаде ДПА.

Той написа в социалните мрежи, че през изминалата седмица руската армия е използвала срещу Украйна около 1100 дрона, 890 управляеми и 50 ракети от различни видове, сред които балистичната ракета със среден обсег "Орешник".

Оръжията бяха насочени "срещу цели, които нямат военна значимост: енергийни съоръжения и жилищни сгради", каза Зеленски. Москва умишлено изчака студеното време да усложни максимално живота на обикновените украинци, добави той.

"Това е умишлен, циничен руски терор над хората", написа украинският президент.

Под изявлението си той прикачи видеоклип, на който дрон поразява цивилни обекти в Киев и околностите, както и в Харковска, Херсонска, Днепропетровска, Донецка, Одеска, Запорожка и Черниговска област. Във видеозаписа нямаше кадри от западния град Лвов, който бе поразен от ракетата "Орешник".

Кремъл заявява, че нанася удари само срещу военни цели, въпреки че атаките срещу атомните електроцентрали засягат цивилното население.

Междувременно, над 1000 жилищни сгради в Киев все още са без отопление след атака по-рано тази седмица, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

В петък заради ракетен удар срещу Киев целият град остана без ток и отопление. Едва днес властите възстановиха водоснабдяването, а токът и отоплението бяха пуснати на места.

Тази зима по всяка вероятност е най-студената от началото на войната преди близо 4 години, отбелязва Ройтерс. Натрупаните щети по електропреносната мрежа доведоха спиране на комуналните услуги, а температурите са под -12 градуса и се очаква тази седмица да достигнат -20 градуса.

"Работата по възстановяването (на услугите) продължава. Въпреки това енергоснабдяването остава много трудно", написа кметът на Киев Виталий Кличко в "Телеграм". "Според прогнозите не се очаква температурите да се повишат през следващите дни, затова тежката ситуация в столицата ще продължи", добави той.

Министерството на енергетиката на Украйна заяви, че тази нощ руските сили отново са атакували електропреносната мрежа и токът е спрял за кратко в югоизточните Днепропетровска и Запорожка област.

"Тази седмица нямаше нито един ден без нападения срещу енергийни съоръжения и ключова инфраструктура. Отчетени са общо 44 атаки", написа министър-председателката Юлия Свириденко в "Телеграм".

Наскоро Москва също обвини Киев, като заяви, че Украйна умишлено е атакувала с дрон една от резиденциите на руския президент Владимир Путин.

Зеленски отрече категорично това, а ЦРУ стигна до заключение, че Украйна не е взимала на прицел Путин, нито резиденциите му, сочат публикации на американски медии.