Руски ракети удариха Харков и Киев, има убити и ранени

Руските сили са нанесли тази нощ удари по двата най-големи града в Украйна, съобщиха украински официални лица, един човек е загинал в североизточния град Харков, предаде Ройтерс.

Руска атака срещу североизточния украински град Харков е убила двама души и е ранила още трима, заяви областният губернатор Олег Синегубов.

"Към момента е известно, че двама души са били убити от атаките в покрайнините на Харков", написа той в Telegram, като допълни, че има и няколко ранени.

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че руски дрон с голям обсег е ударил детско медицинско заведение, което е довело до пожар.

Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, заяви, че столицата е била подложена на ракетна атака. Кметът Виталий Кличко заяви, че противовъздушната отбрана е в действие. Според очевидци, цитирани от Ройтерс, в града има експлозии, но засега няма информация за жертви или щети.

Миналата седмица използването от Русия на балистичната ракета "Орешник", способна да носи ядрени оръжия, предизвика осъждане от съюзниците на Киев, включително Вашингтон, който го нарече "опасна и необяснима ескалация на тази война".

В понеделник Москва заяви, че ракетата е поразила завод за ремонт на авиация в Лвовска област и е била изстреляна в отговор на опит на Украйна да удари една от резиденциите на руския президент Владимир Путин - твърдение, което Киев отрича.